22.01.2026 16:32:39
Scout24-Aktie: Kaufempfehlung treib Kurs an
Auf der Handelsplattform XETRA legen die Papiere des Immobilienportals zeitweise um 2,82 Prozent zu auf 85,55 Euro.
Der Metzler-Experte Felix Dennl setzte ein Kursziel von 118 Euro an. Nach der jüngsten Underperformance stünden die Scout24-Aktien vor einer besseren Entwicklung, schrieb er. Die Konkurrenzgefahr durch Künstliche Intelligenz (KI) sei zwar unbestritten, sie sollte aber für jeden in der Branche differenziert betrachtet werden. Scout24 sei in einer starken Position nach den hohen Investitionen in die Infrastruktur seit 2021. Vom Einsatz agentischer KI könne Scout24 als einer der Ersten profitieren.
Scout24-Aktien hatten im Juli einen Rekord von fast 123 Euro erreicht, waren anschließend aber im Zuge der KI-Sorgen bis auf fast 80 Euro abgetaucht.
FRANKFURT (dpa-AFX)
