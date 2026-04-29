Aktienrückkaufprogramms 29.04.2026 16:57:00

Scout24-Aktie mit Sprung: Aktienrückkaufprogramm deutlich ausgeweitet und starke Zahlen

Scout24-Aktie mit Sprung: Aktienrückkaufprogramm deutlich ausgeweitet und starke Zahlen

Der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.

Finanzchef Martin Mildner sieht das Unternehmen "weiterhin auf Kurs", die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen. Zudem wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf insgesamt bis zu 350 Millionen Euro ausgeweitet. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an.

Für die Aktie des im DAX gelisteten Unternehmens ging es am Mittwochvormittag auf XETRA zeitweise um 5,63 Prozent auf 71,30 Euro nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie allerdings knapp 18 Prozent an Wert eingebüßt. Wie auch andere Titel aus dem Internet- und Softwarebereich bekam die Aktie zuletzt die Sorgen der Anleger vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) zu spüren.

Für Ross Broadfoot von der kanadischen Bank RBC hat Scout24 die Erwartungen im ersten Quartal leicht übertroffen. Auch Analyst Annick Maas von Bernstein sieht die Erwartungen weitgehend erfüllt.

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um fast 14 Prozent auf rund 180 Millionen Euro. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um gut 15 Prozent auf 108 Millionen Euro verbucht. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge auf 60,1 Prozent zu. Der Nachsteuergewinn stieg um gut 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro.

2026 will Scout24 den Umsatz weiter um 16 bis 18 Prozent steigern. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer Ebitda-Marge von bis zu 61 Prozent.

Die vorgelegten Zahlen und die Aktienrückkäufe stützen den Kurs, der sich von Juli 2025 bis Anfang April in einer steilen Talfahrt nahezu halbiert hatte. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet den Bericht als zuversichtlich stimmenden Check für den Anlagehintergrund von Scout24 und erwartet auf dem Kapitalmarkttag im Mai weitere Details zur Strategie. MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX)

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Weitere Links:

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Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie
Scout24-Aktie dennoch im Minus: Anleger dürfen sich auf mehr Dividende freuen

Bildquelle: Scout24
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