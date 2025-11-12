Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Auf Talfahrt 12.11.2025 09:50:39

Scout24-Aktie rutscht auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

Aktien von Scout24 sind am Mittwoch mit 90,40 Euro abermals auf einen Tiefststand seit April abgesackt.

Via XETRA gibt die Scout24-Aktie zeitweise noch 1,14 Prozent auf 91,15 Euro ab.

Für Verkäufe sorgte die skeptische Einschätzung des Experten David Amira von der Bank of America für Kleinanzeigen-Portale innerhalb der europäischen Medienbranche. Die Risiken durch Künstliche Intelligenz (KI) seien kurzfristig schwer vollständig einzuschätzen und die Bewertungsmultiplikatoren des Sektors lägen immer noch deutlich über dem Marktdurchschnitt, schrieb er.

Amira kappte sein Kursziel für Scout24 deutlich auf 102 Euro, liegt damit aber klar über dem aktuellen Xetra-Niveau. Gleichwohl strich er seine Kaufempfehlung und ging an die Seitenlinie.

/ag/stk/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Scout24

