Scout24-Aktie schließlich wenig bewegt: ImmoUnited-Übernahme endgültig geplatzt

Die Übernahme des Wiener Immobilien-Datendienstleisters ImmoUnited durch die deutsche Scout24-Gruppe, die in Österreich bereits das Anzeigenportal ImmoScout24.at betreibt, ist nun vom Tisch.

Die beiden Unternehmen haben die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss laut Online-Portal "immoflash" beendet. Als Grund wurden Verunsicherungen am Markt sowie wettbewerbsrechtliche Bedenken angegeben. Vor Weihnachten war Scout24 bei den heimischen Kartellwächtern abgeblitzt.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte der ursprünglich angedachten Variante der Transaktion Mitte Dezember eine Absage erteilt. Die beiden Parteien zogen die Zusammenschlussmeldung fristgerecht vor dem 13. Dezember zurück und wollten eine strategische Neuaufstellung des Vorhabens prüfen. Das ist gescheitert.

Kartellwächter schalteten sich ein

Konkret wollte die Scout24-Tochter Sprengnetter GmbH mehrere Firmen von ImmoUnited-Geschäftsführer Roland Schmid erwerben. Sprengnetter gehört seit 2023 zu der deutschen Unternehmensgruppe und ist auf Immobilienbewertungen spezialisiert. Das Ansinnen war Ende März 2025 bekanntgegeben worden und rief die Kartellbehörde auf den Plan.

Dort sei ein Antrag auf vertiefte Prüfung gestellt worden. Es bestand Sorge vor Preiserhöhungen und einer "Verringerung der Wettbewerbsintensität".

Marktbeherrschung befürchtet

Laut einer ersten Untersuchung wären die Zusammenschlusswerber dem Markt für digitale Dienste für Immobilienbewertung und -marktanalyse für Dritte auf "Marktanteile deutlich über der Vermutungsschwelle einer Marktbeherrschung" gekommen, lautete die Begründung für die vertiefte Prüfung.

ImmoUnited war 2007 von Roland Schmid als Alleineigentümer gegründet worden. Im Zuge der angedachten Akquisition hätte Schmid das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin aktiv begleiten und sein Know-how einbringen sollen. Ein möglicher Kaufpreis wurde nie genannt.

"Nach spannenden Verhandlungserfahrungen wird meine ImmoUnited ihren innovativen Weg weiter mit voller Kraft fortsetzen", so Eigentümer und CEO Schmid laut "immoflash". Der Fokus des Immobiliendaten-Experten liege nun klar auf der unternehmerischen Weiterentwicklung. So soll etwa das B2C-Geschäft ausgebaut werden, "um verstärkt auch den Endkunden-Bereich zu bedienen".

Via XETRA notierte die Scout24-Aktie letztlich 0,12 Prozent tiefer bei 85,90 Euro.

kre/cri

APA