Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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07.08.2026 16:23:38
Scout24-Aktie schüttelt Rücksetzer ab - Experten sehen Potenzial
Die DZ Bank hatte die Papiere des Internetportal-Betreibers auf ihre "Equity Long Ideas"-Liste gesetzt. Den fairen Wert der Aktie sieht Analyst Karsten Oblinger bei 95 Euro. Er bezeichnete die Zahlen für das zweite Jahresviertel als solide. Das Management habe den Jahresausblick bestätigt und dabei einen positiven Unterton mitschwingen lassen. Oblinger kann sich mit dem Bericht zum dritten Quartal eine leichte Anhebung vorstellen. Scout24 ist für ihn ein KI-Gewinner. Die aktuelle Bewertung befinde sich noch immer auf einem historisch sehr niedrigen Niveau.
Zudem hoben die Schweizer Großbank UBS und Goldman Sachs ihre Kursziele auf 115 Euro respektive 107 Euro an. Die Privatbank Berenberg bestätigte ihr Kursziel von sogar 140 Euro. Alle drei Häuser stufen die Papiere mit "Buy" ein.
Der Internetportal-Betreiber habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Orgonas von Berenberg. Der Anstieg der Abonnenten-Zahl im Professional-Segment sei erneut beeindruckend gewesen, das Kundenwachstum im Private-Segment sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Am Vortag hatten die Scout24-Aktien 6 Prozent tiefer geschlossen. Mit dem aktuellen Zuwachs vom Freitag beläuft sich das Minus seit Jahresanfang noch auf gut 12 Prozent. Seit April läuft der Kurs tendenziell seitwärts. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Anleger noch Grund zur Freude: Damals hatte der Kurs ein Rekordhoch erreicht mit fast 123 Euro. Im September waren Scout in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen.
/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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