Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie unter die Lupe
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06.08.2026 10:34:48
Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Scout24-Aktie wies um 10:18 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 70,95 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 57,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 159 172 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 15,7 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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