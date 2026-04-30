Personalie 30.04.2026 14:04:00

Scout24-Aktie unter Druck: Verlängerung im Management

Scout24-Aktie unter Druck: Verlängerung im Management

Scout24 hat sich die Dienste von Chief Commercial Officer Gesa Crockford für vier weitere Jahre gesichert.

Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, wurde ihr Vertrag bis März 2030 verlängert. Crockford, die seit gut zwei Jahren im Vorstand sitzt, verantwortet die kommerzielle Strategie von Scout24.

Die Scout24-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent höher bei 70,80 Euro.

DJG/mgo/sha

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Bildquelle: Scout24
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