|Personalie
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30.04.2026 14:04:00
Scout24-Aktie unter Druck: Verlängerung im Management
Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, wurde ihr Vertrag bis März 2030 verlängert. Crockford, die seit gut zwei Jahren im Vorstand sitzt, verantwortet die kommerzielle Strategie von Scout24. Scout24-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent höher bei 70,80 Euro.Die
DJG/mgo/sha
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Bildquelle: Scout24
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