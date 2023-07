Scout24-Aktie vorbörslich im Minus: UBS senkt Rating für Scout24

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bleibe unter Druck, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Kursanstieg in diesem Jahr um ein Fünftel seien die Scout24 -Aktien der Verkaufsplattform teurer als die der Konkurrenz - trotz geringeren Wachstums.

Die Scout24-Aktie gibt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 4,05 Prozent auf 54,90 Euro zu.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 19:07 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)