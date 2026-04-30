Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Analyse im Blick
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30.04.2026 13:34:50
Scout24-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei besser gewesen, aber insgesamt liege der Quartalsbericht im Rahmen der Wartungen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:16 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 70,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 78,98 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 72 284 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 17,9 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.08.2026 wird Scout24 Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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