Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Giles Thorne schrieb am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens, er sei schon seit Langem der Auffassung, dass Scout24 den Sektor in die "Agentic Future" führen werde. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nur ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg zur Nutzung von "Agentic AI", er sieht sie aber als willkommenen Beweis für die Fortschritte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:31 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 92,55 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 10,75 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 93 778 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 10,0 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Scout24 am 25.02.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.