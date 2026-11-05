Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktuelle Analyse
|
05.11.2026 13:49:47
Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Giles Thorne schrieb am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens, er sei schon seit Langem der Auffassung, dass Scout24 den Sektor in die "Agentic Future" führen werde. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nur ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg zur Nutzung von "Agentic AI", er sieht sie aber als willkommenen Beweis für die Fortschritte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:31 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 92,55 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 10,75 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 93 778 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 10,0 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Scout24 am 25.02.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
14:04
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
13:52
|Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
13:49
|Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
13:22
|Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|92,95
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.