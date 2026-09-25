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Aktuelle Analyse im Blick 25.09.2026 10:19:47

Scout24-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie

Scout24-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die Scout24-Aktie aus.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Einführung des Meta-Agenten Muse litten Aktien aus dem Kleinanzeigen-Sektor derzeit wieder unter hochgekochten Sorgen vor einem störenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz, schrieb William Larwood am Donnerstag. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Unternehmen das Risiko widerlegen können. Er selbst sieht zunehmend Belege dafür, dass sie von dem KI-Megatrend eher profitieren können.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:02 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 69,20 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 102,31 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 24 920 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 17,8 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Scout24 wird am 04.11.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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