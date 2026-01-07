Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Mildner werde zum 1. März 2026 den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch in München und Berlin mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch./err/nas