Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
07.01.2026 11:18:38
Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Mildner werde zum 1. März 2026 den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch in München und Berlin mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch./err/nas
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|06.01.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|83,70
|-3,35%