Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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28.04.2026 20:28:38
Scout24 beschleunigt Aktienrückkäufe - Kurs legt deutlich zu
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 beschleunigt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Unter einer zweiten Tranche sollen bereits bis Ende des laufenden Jahres für bis zu 250 Millionen Euro eigene Anteilscheine erworben werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Diese solle direkt nach der ersten Tranche von bis zu 100 Millionen Euro beginnen. Daraus ergebe sich für 2026 ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro. Die erste Tranche soll zudem verkürzt werden, da sie nahezu vollständig ausgeschöpft ist.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Scout24-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um gut fünf Prozent zu./he/bek
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