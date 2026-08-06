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06.08.2026 07:58:38

Scout24 bestätigt Jahresprognose

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni um 20 Prozent auf fast 193 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin und München mit. In den ersten sechs Monaten zog der Erlös damit um 17 Prozent auf 372 Millionen an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im ersten Halbjahr um knapp 15 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg etwas stärker an, als Experten erwartet hatten. Beim operativen Gewinn verfehlte der Konzern die Erwartungen leicht. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/mis

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