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26.03.2026 07:53:38

Scout24 erhöht Dividende nicht so stark wie erwartet

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 will nach einem Ergebnisanstieg die direkte Gewinnbeteiligung für die Aktionäre erhöhen. Für 2025 will der im DAX notierte Konzern eine Dividende von 1,50 Euro zahlen. Das sind 14 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin und München mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung auf 1,78 Euro gerechnet. Das Unternehmen hatte bereits Ende Februar die 2025er-Zahlen und den Ausblick auf das laufende Jahr bekannt gegeben. Beides wurde bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigt./zb/stk

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19.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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