Scout24 steigert Gewinn deutlich und will weiter wachsen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat 2025 dank einer hohen Kundennachfrage den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch 2026 will das Unternehmen weiter zulegen. So soll der Umsatz um 16 bis 18 Prozent steigen, wie das im Dax (MDAX) gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer bereinigten operativen Marge (Ebitda-Marge) von bis zu 61 Prozent.

Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 649,6 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Branchenexperten liegt. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um 16,5 Prozent auf 405,7 Millionen Euro verbucht. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent zu. Analysten hatten beim operativen Ergebnis und Marge etwas weniger erwartet. Der Nachsteuergewinn stieg um fast die Hälfte auf 240 Millionen Euro, wobei das Unternehmen von einem Steuereffekt profitierte.

Den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 will Scout24 am 26. März veröffentlichen.