Scout24 will eigene Aktien zurückkaufen und Kapital herabsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internetplattformbetreiber Scout24 will eigene Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf soll in der ersten Hälfte des Monats November 2021 beginnen und voraussichtlich spätestens am 30. Juni 2022 enden, wie die Scout24 SE mitteilte.

Zudem soll das Kapital durch Einziehung von Aktien herabgesetzt werden. Dazu sollen 8,5 Millionen der bislang gehaltenen 8.586.462 eigenen Aktien eingezogen werden. Das Grundkapital reduziere sich demnach von 92.100.000 auf nunmehr 83.600.000 Aktien, so Scout24 weiter.

Weitere Einzelheiten sollen im Verlauf des Novembers 2021 vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden.

November 03, 2021 13:31 ET (17:31 GMT)