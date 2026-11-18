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18.11.2026 06:31:28
ScoutCam präsentierte Quartalsergebnisse
ScoutCam hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
ScoutCam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 180,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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