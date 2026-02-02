|
02.02.2026 06:31:29
SCREEN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SCREEN hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 244,25 JPY gegenüber 315,19 JPY im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,26 Prozent auf 151,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
