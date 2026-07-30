SCREEN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SCREEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 88,26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 121,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at