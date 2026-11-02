SCREEN legte Quartalsergebnis vor

SCREEN hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 143,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCREEN noch ein Gewinn pro Aktie von 80,25 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 186,68 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 138,51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at