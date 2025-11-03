SCREEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SCREEN hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 160,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 211,89 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 138,51 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCREEN 143,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at