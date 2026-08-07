SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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07.08.2026 10:38:00
Screen Sharing in macOS: Lücke ermöglichte Zugriff ohne Authentifizierung
Apple hat in der Nacht zum Freitag für die letzten drei macOS-Versionen wichtige Updates vorgelegt. Sie beheben eine schwere Lücke in internen Netzwerken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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