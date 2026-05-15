SCREEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SCREEN lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 196,00 JPY, nach 154,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCREEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 180,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 165,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 173,43 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 194,35 Milliarden JPY geschätzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 486,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 511,77 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,12 Prozent auf 605,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 625,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 464,30 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 618,65 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at