Scroll gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scroll veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,77 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Scroll hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at