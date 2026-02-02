|
Scroll präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Scroll hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,87 JPY, nach 32,55 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 23,35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scroll 21,93 Milliarden JPY umgesetzt.
