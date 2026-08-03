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03.08.2026 06:31:29
Scroll präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Scroll hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 48,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 22,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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