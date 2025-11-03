Scroll zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Scroll hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,77 JPY, nach 34,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent auf 20,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at