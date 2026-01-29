Scryb stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scryb hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 86,84 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,190 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 76,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,43 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at