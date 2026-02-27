Scryb: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Scryb lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at