SCSK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SCSK ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SCSK die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte SCSK 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCSK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 864,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at