SCSK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SCSK hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCSK ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,30 Prozent auf 1,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 874,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at