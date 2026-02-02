|
02.02.2026 06:31:29
SCSK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SCSK hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 46,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 33,79 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 191,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.
