SCSK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SCSK hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 70,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,04 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 193,80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,98 Milliarden JPY umgesetzt.

