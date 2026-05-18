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18.05.2026 06:31:29
SCWorx hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SCWorx äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat SCWorx im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCWorx 0,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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