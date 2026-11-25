SCWorx hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 120,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SCWorx ein Ergebnis je Aktie von -27,000 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at