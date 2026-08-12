SCYNEXIS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SCYNEXIS hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 83,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at