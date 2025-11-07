SCYNEXIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SCYNEXIS hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCYNEXIS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at