SCYNEXIS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SCYNEXIS veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 18,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SCYNEXIS im vergangenen Geschäftsjahr 20,60 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 449,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCYNEXIS 3,75 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at