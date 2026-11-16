|
16.11.2026 06:31:29
SD BIOSENSOR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SD BIOSENSOR hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 929,00 KRW gegenüber -81,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 188,65 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt knapp -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt fällt am Montag leicht zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich auf grünem Terrain. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.