SD BIOSENSOR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SD BIOSENSOR hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 929,00 KRW gegenüber -81,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 188,65 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at