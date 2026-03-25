SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX

Mit dem SDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,46 Prozent fester bei 16 924,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,326 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,859 Prozent fester bei 16 659,11 Punkten, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 659,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 958,91 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 6,63 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 958,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 16 149,27 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Kontron (+ 6,98 Prozent auf 20,68 EUR), SMA Solar (+ 6,87 Prozent auf 40,46 EUR), EVOTEC SE (+ 6,65 Prozent auf 4,39 EUR), Mutares (+ 6,63 Prozent auf 32,15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,18 Prozent auf 42,58 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil pbb (-3,01 Prozent auf 2,97 EUR), Douglas (-2,09 Prozent auf 9,85 EUR), KSB SE (-1,29 Prozent auf 1 145,00 EUR), HAMBORNER REIT (-0,56 Prozent auf 4,42 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 92,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 846 911 Aktien gehandelt. Mit 4,104 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

