KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
25.03.2026 15:59:05
SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,46 Prozent fester bei 16 924,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,326 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,859 Prozent fester bei 16 659,11 Punkten, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 659,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 958,91 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 6,63 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 958,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 16 149,27 Punkten.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Kontron (+ 6,98 Prozent auf 20,68 EUR), SMA Solar (+ 6,87 Prozent auf 40,46 EUR), EVOTEC SE (+ 6,65 Prozent auf 4,39 EUR), Mutares (+ 6,63 Prozent auf 32,15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,18 Prozent auf 42,58 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil pbb (-3,01 Prozent auf 2,97 EUR), Douglas (-2,09 Prozent auf 9,85 EUR), KSB SE (-1,29 Prozent auf 1 145,00 EUR), HAMBORNER REIT (-0,56 Prozent auf 4,42 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 92,80 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 846 911 Aktien gehandelt. Mit 4,104 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
17:59
|
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Verbio increases EBITDA forecast for the financial year 2025/2026 (EQS Group)
|
16:17
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (EQS Group)
|
15:59
|
|
|
|
