SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,80 Prozent stärker bei 18 340,95 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,104 Prozent leichter bei 17 998,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 017,08 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 340,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 996,29 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 18 194,70 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 18 639,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 280,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 9,12 Prozent auf 55,65 EUR), Hypoport SE (+ 7,44 Prozent auf 85,95 EUR), Grand City Properties (+ 6,78 Prozent auf 7,56 EUR), OHB SE (+ 6,15 Prozent auf 224,50 EUR) und HelloFresh (+ 6,08 Prozent auf 2,93 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil PVA TePla (-4,18 Prozent auf 30,28 EUR), NORMA Group SE (-3,08 Prozent auf 15,12 EUR), SGL Carbon SE (-1,99 Prozent auf 4,92 EUR), Adtran Networks SE (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Vincorion (-1,37 Prozent auf 18,41 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 418 336 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,139 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at