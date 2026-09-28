SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen

Der SDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent höher bei 18 249,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,248 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,306 Prozent stärker bei 18 179,93 Punkten, nach 18 124,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 137,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 259,99 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 995,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 17 767,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SDAX mit 16 775,08 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11,57 Prozent auf 67,50 EUR), secunet Security Networks (+ 5,82 Prozent auf 245,50 EUR), Stabilus SE (+ 5,29) Prozent auf 16,32 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,12 Prozent auf 12,55 EUR) und Südzucker (+ 2,80 Prozent auf 12,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil ATOSS Software (-4,10 Prozent auf 79,60 EUR), TeamViewer (-2,92 Prozent auf 5,98 EUR), SMA Solar (-2,66 Prozent auf 54,95 EUR), Vincorion (-1,87 Prozent auf 17,55 EUR) und SFC Energy (-1,72 Prozent auf 20,05 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 928 399 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,264 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,27 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at