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Kursentwicklung 11.09.2026 09:28:34

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen

Der SDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent nach oben auf 18 437,46 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,845 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,092 Prozent fester bei 18 431,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 414,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 408,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 439,21 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 571,14 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 18 027,12 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 16 536,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Einhell Germany vz (+ 2,03 Prozent auf 70,50 EUR), Stabilus SE (+ 1,52 Prozent auf 16,02 EUR), OHB SE (+ 1,35 Prozent auf 180,20 EUR), Jungheinrich (+ 1,11 Prozent auf 25,52 EUR) und Alzchem Group (+ 1,10 Prozent auf 166,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-1,14 Prozent auf 190,20 EUR), ATOSS Software (-1,10 Prozent auf 89,60 EUR), Ottobock (-1,08 Prozent auf 55,00 EUR), GFT SE (-1,01 Prozent auf 24,40 EUR) und EVOTEC SE (-0,99 Prozent auf 3,01 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 82 980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,90 2,14% 1&1 AG
Alzchem Group AG 160,10 -1,90% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 88,70 -1,00% ATOSS Software AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 69,10 0,00% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,01 -1,25% EVOTEC SE
GFT SE 24,90 1,63% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,22 0,24% HAMBORNER REIT
Jungheinrich AG 25,26 0,08% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,00 -0,39% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,85 0,78% Mutares
OHB SE 177,40 -0,22% OHB SE
Ottobock 55,70 0,91% Ottobock
secunet Security Networks AG 203,50 6,66% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 15,78 0,00% Stabilus SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 346,58 -0,37%

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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
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