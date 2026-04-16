SDAX aktuell: Das macht der SDAX am Mittag

Am Donnerstag gewinnt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,56 Prozent auf 17 922,71 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,918 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,394 Prozent fester bei 17 893,84 Punkten, nach 17 823,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 923,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 837,70 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 4,71 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 16 766,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 329,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 139,67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,27 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,01 Prozent auf 41,50 EUR), MLP SE (+ 3,86 Prozent auf 7,80 EUR), Siltronic (+ 3,72 Prozent auf 66,85 EUR), pbb (+ 3,67 Prozent auf 3,39 EUR) und HelloFresh (+ 3,60 Prozent auf 4,23 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-7,65 Prozent auf 1,62 EUR), Alzchem Group (-3,85 Prozent auf 179,70 EUR), SFC Energy (-2,43 Prozent auf 16,04 EUR), Stabilus SE (-2,33 Prozent auf 17,60 EUR) und Mutares (-1,39 Prozent auf 24,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 784 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,219 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at