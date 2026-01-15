SDAX aktuell: SDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 18 130,85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,694 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,318 Prozent auf 18 138,05 Punkte an der Kurstafel, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 110,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 232,58 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,014 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 16 867,71 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 16 874,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 13 840,98 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,47 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 247,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 7,91 Prozent auf 28,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 48,20 EUR), Siltronic (+ 4,25 Prozent auf 56,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,24 Prozent auf 21,66 EUR) und Klöckner (+ 2,84 Prozent auf 8,69 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ATOSS Software (-4,32 Prozent auf 106,20 EUR), Alzchem Group (-4,28 Prozent auf 156,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,69 Prozent auf 78,30 EUR), Ottobock (-2,41 Prozent auf 66,90 EUR) und PNE (-1,96 Prozent auf 9,49 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 727 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 9,085 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at