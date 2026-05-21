SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag in Rot

Der SDAX bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent leichter bei 18 472,92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,506 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 18 532,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 517,30 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 644,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 466,99 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,30 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 18 131,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 023,92 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Stand von 16 655,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,97 Prozent auf 64,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,94 Prozent auf 36,44 EUR), Hypoport SE (+ 2,38 Prozent auf 81,65 EUR), Verve Group (+ 2,33 Prozent auf 1,49 EUR) und Springer Nature (+ 2,13 Prozent auf 20,10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Südzucker (-3,74 Prozent auf 11,34 EUR), PVA TePla (-3,18 Prozent auf 40,86 EUR), TeamViewer (-2,95 Prozent auf 5,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,88 Prozent auf 67,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,86 Prozent auf 1,36 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 676 439 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at