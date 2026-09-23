Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 23.09.2026 15:58:58

SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer

SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch sinkt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 18 304,29 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 92,465 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,371 Prozent auf 18 479,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 410,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 479,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 301,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,669 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 18 564,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 157,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 17 008,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,47 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit secunet Security Networks (+ 17,72 Prozent auf 252,50 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7,67 Prozent auf 15,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,34 Prozent auf 30,80 EUR), PNE (+ 2,70 Prozent auf 7,22 EUR) und TeamViewer (+ 2,06 Prozent auf 6,44 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil KWS SAAT SE (-9,80 Prozent auf 70,90 EUR), Hypoport SE (-7,14 Prozent auf 70,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,33 Prozent auf 62,20 EUR), SMA Solar (-4,44 Prozent auf 59,25 EUR) und NORMA Group SE (-2,91 Prozent auf 16,04 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 481 684 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Hypoport SE

mehr Analysen
22.09.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 0,84% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,16 2,10% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 2,75 -2,07% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,19 -0,71% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 68,35 -4,27% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,00 -0,98% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,05 -11,64% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,30 -1,82% Mutares
NORMA Group SE 16,52 0,36% NORMA Group SE
PNE AG 7,05 -1,26% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 61,00 -1,13% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
secunet Security Networks AG 234,50 -4,87% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 58,00 -0,85% SMA Solar AG
TeamViewer 6,26 -2,42% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 161,25 -1,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen