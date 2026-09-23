SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch sinkt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 18 304,29 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 92,465 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,371 Prozent auf 18 479,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 410,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 479,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 301,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,669 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 18 564,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 157,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 17 008,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,47 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit secunet Security Networks (+ 17,72 Prozent auf 252,50 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7,67 Prozent auf 15,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,34 Prozent auf 30,80 EUR), PNE (+ 2,70 Prozent auf 7,22 EUR) und TeamViewer (+ 2,06 Prozent auf 6,44 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil KWS SAAT SE (-9,80 Prozent auf 70,90 EUR), Hypoport SE (-7,14 Prozent auf 70,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,33 Prozent auf 62,20 EUR), SMA Solar (-4,44 Prozent auf 59,25 EUR) und NORMA Group SE (-2,91 Prozent auf 16,04 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 481 684 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at