Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance im Blick 31.03.2026 09:29:23

SDAX aktuell: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

SDAX aktuell: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 16 382,22 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,068 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,074 Prozent stärker bei 16 401,95 Punkten, nach 16 389,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16 404,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 363,56 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 174,73 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Stand von 15 233,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 5,61 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Südzucker (+ 6,84 Prozent auf 12,97 EUR), adesso SE (+ 4,20 Prozent auf 59,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,28 Prozent auf 72,50 EUR), secunet Security Networks (+ 2,66 Prozent auf 177,80 EUR) und PNE (+ 2,38 Prozent auf 8,18 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 135,00 EUR), SMA Solar (-3,19 Prozent auf 43,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,19 Prozent auf 47,32 EUR), KWS SAAT SE (-3,16 Prozent auf 70,60 EUR) und Dermapharm (-2,62 Prozent auf 42,75 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Südzucker-Aktie aufweisen. 208 299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,051 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,25 -0,21% 1&1 AG
adesso SE 57,90 2,30% adesso SE
Dermapharm Holding SE 41,75 -4,24% Dermapharm Holding SE
Elmos Semiconductor 137,80 -0,14% Elmos Semiconductor
FRIEDRICH VORWERK 70,70 0,28% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 12,62 1,28% grenke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,70 1,11% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,45 -1,73% Mutares
PNE AG 8,15 2,39% PNE AG
secunet Security Networks AG 175,20 1,15% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 45,02 1,90% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 13,44 13,42% Südzucker AG (Suedzucker AG)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 1,89% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 411,89 0,13%

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