SDAX aktuell: SDAX beginnt Handel im Minus

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 18 539,97 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,653 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,256 Prozent auf 18 540,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 588,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 488,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 549,21 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der SDAX bei 17 234,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 17 893,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 216,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. Bei 18 717,19 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,88 Prozent auf 42,16 EUR), Siltronic (+ 2,82 Prozent auf 91,10 EUR), Deutsche Euroshop (+ 2,62 Prozent auf 20,40 EUR), NORMA Group SE (+ 2,27 Prozent auf 16,24 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,09 Prozent auf 36,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HelloFresh (-4,91 Prozent auf 4,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,41 Prozent auf 84,60 EUR), KSB SE (-4,32 Prozent auf 842,00 EUR), Wacker Neuson SE (-2,61 Prozent auf 19,38 EUR) und JOST Werke (-2,56 Prozent auf 53,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 230 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,157 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at